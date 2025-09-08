Filenin sultanları tarihe geçti: Dünya ikincisi olarak yurda döndü

Dünya Şampiyonası’nda finale yükselerek ilk kez gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İstanbul’a döndü. Bangkok’tan yurda gelen Filenin Sultanları, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, takımın elde ettiği başarıyı tarihe geçen bir zafer olarak niteledi:

“Bu tarihi günde, 2025 Dünya Şampiyonası’nda ilk kez final oynayan ve gümüş madalyayla kürsüye çıkan takımımızı karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen kulüplerimize, ailelerimize, teknik ekibe, oyuncularımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ederim. Bu ülkeye bir ilki yaşatan takımımızın 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda da başarı sağlayacağına inanıyorum. Türk voleybolunun geldiği nokta ortada, iyi ki varsınız.” dedi.

EDA ERDEM: "HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BİR AN YAŞIYORUZ" 🌟

Takım kaptanı Eda Erdem, büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Biz Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başlarken kesinlikle madalya istiyorduk. Hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Ben inanıyorum bu takımın önü çok açık.”

SANTARELLİ: "BİR HAYALİMİZ VARDI VE GERÇEKLEŞTİRDİK" 💬

Başantrenör Daniele Santarelli ise oyuncuların gösterdiği mücadeleden dolayı gurur duyduğunu ifade etti:

“Federasyonumla, oyuncularımla ve ekibimle böyle büyük bir başarıya ulaştığımız için mutluyum. Bütün yaz boyunca çok çalıştık. VNL ve Dünya Şampiyonası arasında ne kadar geliştiğimizi herkes gördü. Bir hayalimiz vardı ve bunu gerçekleştirdik. Tek üzüntüm finalde çok yaklaşmışken altını kaçırmamız oldu. Ancak geldiğimiz noktadan son derece gururluyum.”

FİLENİN SULTANLARI TARİHE GEÇTİ 🥈

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez finale yükselmiş, Bangkok’taki finalde İtalya’ya 3-2 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

