Futbol dünyası yasta! Liverpool’un yıldızı hayatını kaybetti

Liverpool’un 28 yaşındaki Portekizli yıldızı Diogo Jota, İspanya’nın Zamora ilinde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada, Jota’nın 26 yaşındaki kardeşi André de yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Futbol dünyası yasta! Liverpool’un yıldızı hayatını kaybetti
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Marca'nın haberine göre, korkunç kaza, bu sabah saatlerinde İspanya’nın Zamora ilinde, A-52 otoyolunun 65. kilometresinde, Palacios de Sanabria belediyesi sınırlarında meydana geldi. Liverpool’da forma giyen Portekizli futbolcu Diogo Jota ve kardeşi André Jota’nın seyahat ettiği araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve alev aldı.

KARDEŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya tanıklık edenlerin 112 acil hattını arayarak verdiği bilgilere göre, araç tamamen alevler içinde kaldı. Hem Diogo Jota hem de kardeşi André Jota kurtarılamadı. 

Kariyerinde Wolverhampton Wanderers ve Porto gibi önemli kulüplerde de forma giyen Jota, özellikle Liverpool’daki performansıyla adından söz ettirmişti.

22 HAZİRANDA EVLENMİŞTİ

26 yaşındaki yıldız futbolcu, 22 Haziran günü görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Törene futbol camiasından birçok ünlü isim katılmıştı.

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