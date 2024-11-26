Galatasaray, Arias için geri sayımda

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un kadroda görmek istediği yıldız oyuncu Jhon Arias için sona yaklaşıldı. Kolombiyalı futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda, kadroda ciddi bir domino etkisi yaratması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray, Arias için geri sayımda
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Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, Galatasaray Yönetimi ilk transferini gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.  Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’ne oyuncu yazma kurallarını göz önünde bulundurarak transferde seçici davranmaları gerektiğini vurgulamıştı. Buruk, yaptığı açıklamalarda “Az ama öz transferler yapmalıyız. Katkı sağlayacak isimlere odaklanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Takıma yeni isimler kazandırma planları kadar, bazı oyuncularla yolların ayrılması ihtimali de gündemde.

ARİAS’IN TRANSFERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Fanatik’in haberine göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Jhon Arias’ın transferinde önemli adımlar attı. Teknik Direktör Okan Buruk, özellikle kanat oyuncularından istediği performansı alamadığını belirterek, Arias’ın transferini öncelikli talepleri arasına koydu. Fluminense forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için Buruk, “Sadece hücumda değil, takım savunmasında da çok etkili. Geri dönüşleri bize çok faydalı olacak. Oyunun sıkıştığı anlarda adam eksiltmesi büyük avantaj. Ayrıca kolay kolay sakatlanmıyor ve çok istikrarlı. Bizde büyük fark yaratabilir” ifadelerini kullandı.

FLUMİNENSE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Brezilya kulübü Fluminense, ligdeki son maçını 8 Aralık’ta oynayacak ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Galatasaray Yönetimi, oyuncunun Avrupa’da forma giyme isteğini avantaja çevirerek transferi uygun bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı planlıyor. Fluminense’nin ilk etapta 10 milyon Euro talep ettiği, ancak Galatasaray’ın bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA 4 YILLIK KONTRAT HAZIR

Jhon Arias ile prensipte anlaşmaya varan Galatasaray, kulüplerin el sıkışması durumunda oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 4 yıllık bir kontrat sunacak. Galatasaraylı Davinson Sanchez’in de yakın arkadaşı olan Arias, sarı-kırmızılı takımdan haber gelene kadar kendisine sunulan tekliflere yanıt vermeyecek. 

KADRODA DEĞİŞİM RÜZGARLARI ESEBİLİR

Jhon Arias transferinin gerçekleşmesi durumunda, Galatasaray kadrosunda önemli değişiklikler yaşanabilir. Teknik ekibin, Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı planladığı konuşuluyor. Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai’ye de kulübe yolu görünecek.

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