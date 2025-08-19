Galatasaray Derrick Köhn transferini duyurdu! Union Berlin’e 4 milyon Euro

Galatasaray, Alman sol bek Derrick Köhn ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun Bundesliga ekibi Union Berlin’e transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn’ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ile 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 20’sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir” ifadeleri yer aldı.

2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray’a transfer olan Köhn, sarı-kırmızılı formayla 19 resmi müsabakada görev yaptı ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.