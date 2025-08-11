Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig’de 2. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri, Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.

Lige Gaziantep FK deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyetle başlayan Galatasaray, 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, kendi sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Konuk ekip Fatih Karagümrük, sezonun ilk haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacaktı ancak rakibinin Avrupa kupası maçı nedeniyle bu mücadele ertelendi. Teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki Karagümrük, Süper Lig’e güçlü bir başlangıç yapmak için Galatasaray deplasmanından puan hedefliyor.

MAÇ GÜNÜ VE YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 15 Ağustos Cuma günü RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray fatih karagümrük canlı yayın
