Kastamonu'da yangın! Samanlık, odunluk ve 30 dönüm arazi kül oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde çıkan yangında bir samanlık, odunluk ve yaklaşık 30 dönüm tarım arazisi yandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Tosya Orman İşletme Müdürlüğü, Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir samanlık, odunluk ve geniş tarım alanı zarar gördü.

Köy muhtarı Osman Namlı, yangının anız yakılmasından kaynaklanmış olabileceğini, kesin nedenin yapılacak incelemelerle belirleneceğini söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, aynı köyde 2024 yılında çıkan yangında 42 ev yanmıştı.