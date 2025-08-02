Galatasaray - Lazio maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç yayını

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. Karşılaşma tv100 ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanıyor

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Galatasaray - Lazio maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç yayını
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Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarının son etabında, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Mücadele, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de İstanbul RAMS Park’ta oynanıyor.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın yeni sezon alternatif forması tanıtıldı. Ayrıca sarı-kırmızılıların yeni transferleri Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenlendi.

Galatasaray - Lazio maçı, tv100 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, tv100’ü televizyonlarından ya da S Sport Plus’ı dijital olarak takip edebiliyor.

Galatasaray, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Ümraniyespor, Admira Wacker, Cagliari ve Strasbourg karşısında galip gelmişti. Lazio ise Türkiye’de Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup olmuştu.

Maçın başlangıç saati 21.00 olarak açıklandı. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar, tv100 veya S Sport Plus ekranlarından mücadeleyi canlı takip edebilecek.

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