Adana Demirspor kalecisinin babası kuyumcuda öldürüldü!

Adana’da kuyumcu dükkanında silahla vurularak hayatını kaybeden kişinin, Adana Demirspor kalecisi Murat Uğur Eser’in babası Abdurrahman Eser olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adana Demirspor kalecisinin babası kuyumcuda öldürüldü!
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Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Adana Demirspor’un kalecisi Murat Uğur Eser’in babası Abdurrahman Eser, sahibi olduğu kuyumcu dükkânında öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Dağlıoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Abdurrahman Eser’in işlettiği kuyumcu dükkânından silah sesi duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eser’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, iş yerini güvenlik çemberine alırken, Adana Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Adana Demirspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

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