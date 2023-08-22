Galatasaray Molde maçı için Norveç'te!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Molde karşılaşması için Norveç’e ulaştı.

Galatasaray Molde maçı için Norveç'te!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın TSİ 22.00’da Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Molde şehrinde Aker Stadyumu’nda oynanacak mücadele için Norveç’e vardı.

GALATASARAY NORVEÇ'TE!

Havaalanında sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray Molde maçı için Norveç'te! - Resim : 1

Galatasaray Molde maçı için Norveç'te! - Resim : 2

Galatasaray, ilk 15 dakikası basına açık olacak son antrenmanını bugün TSİ 20.30’da Molde Stadı’nda gerçekleştirecek. İdman öncesinde TSİ 20.00’de Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

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