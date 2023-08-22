Galatasaray Molde maçı için Norveç'te!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın TSİ 22.00’da Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Molde şehrinde Aker Stadyumu’nda oynanacak mücadele için Norveç’e vardı.

GALATASARAY NORVEÇ'TE!

Havaalanında sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray, ilk 15 dakikası basına açık olacak son antrenmanını bugün TSİ 20.30’da Molde Stadı’nda gerçekleştirecek. İdman öncesinde TSİ 20.00’de Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.