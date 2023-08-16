Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Mücadelede kırmızı kart gören Torreira, play-off maçları için cezalı duruma düştü.

GALATASARAY'A LUCAS TORREİRA ŞOKU

Mücadelenin 64. dakikasında rakibine müdahalesinden dolayı direkt olarak kırmızı kart gören Torreira, UEFA'nın cezada indirime gitmemesi halinde play-off turundaki iki maçı birden kaçıracak.

RAKİP MOLDE

Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Molde oldu. Molde'ye turu getiren gol, 112. dakikada Martin Linnes'ten geldi.

İLK MAÇ 23 AĞUSTOS'TA

Galatasaray ile Molde arasındaki ilk maç 23 Ağustos günü Norveç'te oynanacak. Mücadelenin rövanşı 29 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanacak.