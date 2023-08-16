Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlık sürecinden sonra ilk kez Olimpija Ljubljana maçında formasına kavuştu. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek play-off maçlarında cezalı duruma düştü.Oyuncunun play-off maçlarını kaçıracak olması taraftarı endişelendiriyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!
Galatasaray'a Lucas Torrerira şoku
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Mücadelede kırmızı kart gören Torreira, play-off maçları için cezalı duruma düştü. 

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                                          GALATASARAY'A LUCAS TORREİRA ŞOKU

Mücadelenin 64. dakikasında rakibine müdahalesinden dolayı direkt olarak kırmızı kart gören Torreira, UEFA'nın cezada indirime gitmemesi halinde play-off turundaki iki maçı birden kaçıracak. 

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! - Resim : 2

                                                                 RAKİP MOLDE
Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Molde oldu. Molde'ye turu getiren gol, 112. dakikada Martin Linnes'ten geldi. 

                                                          İLK MAÇ 23 AĞUSTOS'TA

Galatasaray ile Molde arasındaki ilk maç 23 Ağustos günü Norveç'te oynanacak. Mücadelenin rövanşı 29 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanacak. 

# Galatasaray
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