Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası!

Yaz transfer döneminde kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın Sergio Ramos'u da gündemine aldığı öne sürülmüştü.

GALATSARAY'DAN SERGİO RAMOS BOMBASI!

Sarı-kırmızılıların Victor Nelsson'u gönderip yerini İspanyol yıldız ile dolduracağı iddia edilmişti. İspanya'dan Mundp Deportivo, Ramos'un transfer kararını okyucularına aktardı. Haberdeki 'Türkiye'ye transfer' detayı dikkatlerden kaçmadı.

SPONSORLARDAN ÇILGIN GELİR

Yapılan önemli transferlerde sponsorlarının büyük desteğiyle karşılaşan Galatasaray, son sponsoru olan SOCAR ile 3 yıllık sözleşmeye imza koydu.

Bundan önce göğüs sponsoru olarak SİXT rent a car ile 5 sezonluk bir anlaşma yapan ve ilk yıl 195 milyon lira + KDV karşısında şirketin sponsorluğunu alan CimBom, yaklaşık 6.5 milyon euroluk bir gelire ulaşmıştı. Ancak Socar, Avrupa maçlarında göğüs reklamına talip oldu ve yıllık 5 milyon euro+KDV olmak üzere, toplam üç sezonluk bir anlaşmaya imzasını koydu. Bu da bugünün değeriyle 148.7 milyon liraya karşılık bulacak.

Stat isim hakkı ve reklam anlaşması yaptığı RAMS Global de bunun karşılığı olarak sarı-kırmızılılara 213 milyon 600 bin lira + KDV vermeyi kabul etti. Bunun 136 milyon 180 bin lirası Galatasaray Sportif AŞ’ye ödeneceği açıklandı. Yaklaşık 7 milyon 200 bin euro tutarında bedelle başlayan anlaşmanın 5 sezon süreceği açıklanmıştı.

SERGIO RAMOS İDDİALARI

Kadrosunu Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino ve Bakambu gibi önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'ın Victor Nelsson'u gönderip elde edilecek gelirle orta saha transferini bitirmek istediği iddia edilmişti. Victor Nelsson'un yerine ise dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'un düşünüldüğü öne sürülmüştü.

Son olarak PSG'de forma giyen Sergio Ramos'un yeni takımı henüz netlik kazanmazken sarı-kırmızılıların Ramos ile görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

RAMOS'TAN TRANSFER VE TÜRKİYE KARARI

İspanya'dan Mundo Deportivo, Sergio Ramos'un transfer kararını okuyucularına duyurdu. Habere göre Ramos; Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi dünyaca ünlü yıldızların formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olma fikrine sıcak bakıyor.

Haberde Ramos'un öncelikli hedefinin Inter Miami'ye gitmek olduğu ve burada son iki sezondur PSG'de forma giydiği Messi ile kariyerine devam etmek istediği belirtildi. Sergio Ramos'un ailesi de ABD'ye yerleşme fikrine oldukça sıcak baktığı vurgulandı. Bu nedenle Raos'un Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği bilgisine yer verildi.

Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'dan gelen çılgın teklifleri düşünebileceği aktarılırken ailesinin Suud Arabistan'da yaşamak istemediği kaydedildi. MLS seçeneğinin olmaması durumunda Ramos'un Cristiano Ronaldo ve Benzema gibi eski takım arkadaşlarıyla birlikte Suudi Arabistan'da forma giymeyi ciddi olarak düşünecek.

Sergio Ramos'un transfer döneminin sonu yaklaştıkça Türkiye'de oynama fikrine de sıcak bakabileceği iddia edildi. Ramos'un Türkiye'de oynama fikrini gözardı etmeyeceği vurgulandı.