Galatasaray'dan Sol Beke Yerli Operasyonu! Hedefteki İsim Rıdvan Yılmaz

Angelino'nun sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesine 3 maç kala bir çözüm arayan Galatasaray'ın devre arasında yerli sol bek takviyesi yapacağı iddia edildi. İşte hedefteki isim...

Galatasaray'dan Sol Beke Yerli Operasyonu! Hedefteki İsim Rıdvan Yılmaz
Galatasaray'dan Sol Beke Yerli Operasyonu! Hedefteki İsim Rıdvan Yılmaz
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Sezon başında şarta bağlı satın alma maddesiyle Leipzig'den kiralanan Angelino, Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı. İspanyol sol bek 3 maçta daha süre alırsa 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Galatasaray yönetimi şu ana kadar beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki futbolcu hakkında kararsız aldı.

Galatasaray'dan Sol Beke Yerli Operasyonu!

Fanatik'in haberine göre son iki lig maçında şans bulamayan Angelino'nun ara transfer dönemine kadar oynatılmama ihtimali belirdi. Teknik direktör Okan Buruk aslında daha iyi bir alternatif bulana kadar oyuncudan yararlanmak istiyor. Yönetim bu nedenle Leipzig ile görüşüp zorunlu satın alma maddesini kaldırmayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan Sol Beke Yerli Operasyonu! Hedefteki İsim Rıdvan Yılmaz - Resim : 1

İlk Hedef Rıdvan Yılmaz

Leipzig cephesinden gelecek cevaptan bağımsız olarak sol beke yerli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde iki oyuncu öne çıkıyor.

Bunlardan ilki Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz... 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması seçenekler arasında yer alıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Listedeki ikinci isim geçen sezon devre arasında sarı-kırmızılı ekibin kapısından dönen Uğur Çiftçi. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'la uygun bir bonservis bedeliyle anlaşılması halinde 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katabilir.

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# Rıdvan Yılmaz # Galatasaray
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