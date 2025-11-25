Galatasaray’ın evindeki yenilmezlik serisi 33 maç sonra son buldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’ye 1-0 yenilerek iç sahadaki 33 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Son mağlubiyet 2024-2025 sezonunda Young Boys’a karşı alınmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrılarak uzun süredir sürdürdüğü iç saha başarısını kaybetti.

Bu karşılaşma, Galatasaray’ın iç sahada resmi maçlardaki 33 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesi anlamına geldi. Cimbom, söz konusu seri boyunca Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere toplam 33 maçta 24 galibiyet ve 9 beraberlik elde etmişti.

Galatasaray, bu müsabaka öncesinde evinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a mağlup olmuştu. Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0’lık sonuç ise bu serinin sonu oldu.

Galatasaray Union Saint-Gilloise
