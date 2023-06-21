Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmenin detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundaki eşleşmelerin belirlendiği kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.

GALATASARAY HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

ℹ️ UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibimiz FK Žalgiris Vilnius/FC Struga eşleşmesinin galibi olacak.



📆 İlk maç 25 veya 26 Temmuz'da, rövanş maçı ise 1 veya 2 Ağustos'ta oynanacak. #UCLdraw pic.twitter.com/pslztVE0k3 — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 21, 2023

ZALGİRİS VİLNİUS'U YAKINDAN TANIYALIM

Geçen sezonu Kauno Zalgris'in önünde şampiyon olarak tamamlayan Zalgiris Vilnius, Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.

1947 yılında kurulan ve tarihinin 10. şampiyonluğuna ulaşan yeşil-beyazlı ekipte, 8 kez elemelerinde boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde en fazla 3. eleme turuna kadar gidebildi ve gruplara kalamadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerini geçemeyerek Konferans Ligi H Grubu'na kalan Zalgiris Vilnius, 5 puanla grubu son sırada tamamladı. Litvanya temsilcisi, tek galibiyetini Ermenistan'ın Pyunik takımına karşı elde etti.

Teknik direktörlüğünü 2021 yılından bu yana Kazak Vladimir Cheburin'in yaptığı yeşil-beyazlılar, Avrupa kulvarında bugüne kadar çıktıkları 93 maçta 29 galibiyet, 19 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı.

2023 sezonunda şu ana kadar 18 maç oynayan Zalgiris Vilnius, 37 puanla lider Penevezys'nin 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Litvanya ekibinin bu sezon en skorer ismi, 7 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı forvet Mathias Oyewusi oldu. İzlandalı Arni Vilhjalmsson ise 5 gol kaydetti.

STRUGA'YI YAKINDAN TANIYALIM

8 yıl önce kurulan ve 4 yıldır Kuzey Makedonya Birinci Ligi'nde mücadele eden Struga, geçen sezon tarihinin ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nin 1. eleme turunda elenen Makedon temsilcisinin en skorer ismi 18 golle Besart İbraimi oldu.

Arnavut teknik adam Shpetim Duro'nun çalıştırdığı Struga, maçlarını 800 kişilik Gradska Plaza Stadı'nda oynuyor.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:

• Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Struga (Kuzey Makedonya)-Galatasaray

• Ballkani (Kosova) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Valmiera (Letonya)

• Rakow Czestochowa (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya) - Lincoln Red Imps (Cibraltar) / Karabağ (Azerbaycan)

• Klaksvik (Faroe Adaları) / Ferencvaros (Macaristan) - Hacken (İsveç) / The New Saints (Galler)

• HJK Helsinki (Finlandiya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Molde (Norveç)

• Shamrock Rovers (İrlanda) / Ön elemeden gelen takım - Kopenhag (Danimarka)

• Farul Constanta (Romanya) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Hamrun Spartans (Malta) / Maccabi Haifa (İsrail)

• Aris Limassol (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizani (Arnavutluk) / BATE Borisov (Belarus)

• Urartu (Ermenistan) / Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Swift Hesper (Lüksemburg)

• GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Dinamo Tiflis (Gürcistan)

• Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

• Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)