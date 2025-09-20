Gençlerbirliği – Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gençlerbirliği – Eyüpspor maçı canlı izle
Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. İşte Gençlerbirliği – Eyüpspor maçının yayın saati, kanalı ve detayları.
Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk ediyor.
Karşılaşma 20 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de oynanacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Mücadelenin hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak. Başkent ekibi ligde galibiyet ararken, Eyüpspor üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.