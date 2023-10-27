Hasan Arat'tan Beşiktaş Yönetimine Çağrı! Hasan Arat Beşiktaş Yönetimini İstifaya Çağırdı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından başkan adayı Hasan Arat bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

Hasan Arat'tan Beşiktaş Yönetimine Çağrı! Hasan Arat Beşiktaş Yönetimini İstifaya Çağırdı
Hasan Arat'tan Beşiktaş Yönetimine Çağrı! Hasan Arat Beşiktaş Yönetimini İstifaya Çağırdı
Editör: Nihat Çarboğa
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Yönetim kurulunu istifaya davet eden Hasan Arat,"İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat'tan Beşiktaş Yönetimine Çağrı!

İşte Hasan Arat'ın açıklamalarının tamamı;

"Büyük Beşiktaş Camiası; 22 Ağustos'ta 'Beşiktaş'ın kaybedecek bir günü daha yok, seçime gidilmeli' dedik.

Hasan Arat'tan Beşiktaş Yönetimine Çağrı! Hasan Arat Beşiktaş Yönetimini İstifaya Çağırdı - Resim : 1

6 Ekim'de yönetim 'seçim kararı aldık' açıklaması yaptı, 'biz hazırız' dedik.

23 Ekim'de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var.

Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım.

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# hasan arat # beşiktaş
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