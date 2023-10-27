Hasan Arat'tan Beşiktaş Yönetimine Çağrı! Hasan Arat Beşiktaş Yönetimini İstifaya Çağırdı

Yönetim kurulunu istifaya davet eden Hasan Arat,"İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat'tan Beşiktaş Yönetimine Çağrı!

İşte Hasan Arat'ın açıklamalarının tamamı;

"Büyük Beşiktaş Camiası; 22 Ağustos'ta 'Beşiktaş'ın kaybedecek bir günü daha yok, seçime gidilmeli' dedik.

6 Ekim'de yönetim 'seçim kararı aldık' açıklaması yaptı, 'biz hazırız' dedik.

23 Ekim'de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var.

Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım.