Hull City’de Tim Walter ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, kötü gidişat nedeniyle teknik direktör Tim Walter ve ekibiyle yollarını ayırdı. Yeni menajer belirlenene kadar takımı Andy Dawson çalıştıracak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hull City’de Tim Walter ile yollar ayrıldı
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Fanatik’in haberine göre, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’de, menajer Tim Walter ve yardımcıları Julian Hübner ile Filip Tapalovic’in görevine son verildi. Kulüp yönetimi, son haftalardaki kötü performansın ardından bu kararı aldığını açıkladı. Hull City, son 9 maçında galibiyet alamazken, üst üste 4. mağlubiyetini Sheffield Wednesday karşısında aldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yeni bir menajer belirlenene kadar takımın geçici olarak Andy Dawson yönetiminde sahaya çıkacağı belirtildi.

HULL CİTY DÜŞME HATTINDA

Hull City, 17 maç sonunda topladığı 15 puanla Championship’te 22. sırada bulunuyor. Düşme hattının hemen üstünde yer alan Cardiff City, 16 maçta topladığı 16 puanla Hull City’nin bir puan önünde yer alıyor.

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