İngiltere-İtalya Maçında Filistin'e Destek Tezahüratı!

Dün oynanan EURO 2024 Elemeleri İngiltere-İtalya maçında Filistin'e destek tezahüratları yapıldı.

İngiltere-İtalya Maçında Filistin'e Destek Tezahüratı!
İngiltere-İtalya Maçında Filistin'e Destek Tezahüratı!
Editör: Nihat Çarboğa

İngilter ile İtalya arasında oynanan maçta İngiliz taraftarlar Filistin'i destek verdi.

İngiltere-İtalya Maçında Filistin'e Destek Tezahüratı!

İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları devam ederken, İngiliz taraftarlar, 'Özgür Filistin' tezahüratları yaptı.

İngiltere-İtalya Maçında Filistin'e Destek Tezahüratı! - Resim : 1

İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de oynanan maçta 'Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına 1 dakikalık saygı duruşu' anonsu sonrası 'Özgür Filistin' tezahüratlarında bulundu.

İsrail cephesi bu harekete tepki gösterirken, Müslümanlar tarafından bu hareket alkış topladı.

Spor Dünyası Filistin İçin Ayaklandı! Yapılan Zulme Dur Demek İçin Filistin'e Destek Mesajları YağdıSpor Dünyası Filistin İçin Ayaklandı! Yapılan Zulme Dur Demek İçin Filistin'e Destek Mesajları YağdıSpor
# ingiltere # italya
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