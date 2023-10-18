İngilter ile İtalya arasında oynanan maçta İngiliz taraftarlar Filistin'i destek verdi.

İngiltere-İtalya Maçında Filistin'e Destek Tezahüratı!

İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları devam ederken, İngiliz taraftarlar, 'Özgür Filistin' tezahüratları yaptı.

İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de oynanan maçta 'Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına 1 dakikalık saygı duruşu' anonsu sonrası 'Özgür Filistin' tezahüratlarında bulundu.

İsrail cephesi bu harekete tepki gösterirken, Müslümanlar tarafından bu hareket alkış topladı.