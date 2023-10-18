İngiltere-İtalya Maçında Filistin'e Destek Tezahüratı!
Dün oynanan EURO 2024 Elemeleri İngiltere-İtalya maçında Filistin'e destek tezahüratları yapıldı.
İngilter ile İtalya arasında oynanan maçta İngiliz taraftarlar Filistin'i destek verdi.
İngiltere-İtalya Maçında Filistin'e Destek Tezahüratı!
İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları devam ederken, İngiliz taraftarlar, 'Özgür Filistin' tezahüratları yaptı.
İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de oynanan maçta 'Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına 1 dakikalık saygı duruşu' anonsu sonrası 'Özgür Filistin' tezahüratlarında bulundu.
İsrail cephesi bu harekete tepki gösterirken, Müslümanlar tarafından bu hareket alkış topladı.