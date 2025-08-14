Kasımpaşa – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak.

Ev sahibi Kasımpaşa, sezonun ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 2-1 yenilerek puansız başladı ve 14. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek 3 puanla 6. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan her iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı. Trabzon’daki mücadele 2-2, İstanbul’daki maç ise 1-1’lik skorlarla tamamlanmıştı.

Kasımpaşa – Trabzonspor karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcıları Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen, dördüncü hakem ise Fatih Tokail olacak.

Kasımpaşa – Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.