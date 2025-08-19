Kasımpaşa – Trabzonspor maçının ardından açıklama: İlk kaleyi tutan şut gol oldu. Maalesef bu da bizim kaleye

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Kasımpaşa – Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligin 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.

İLK KALEYİ TUTAN ŞUT GOL OLDU.

Müsabakayı değerlendiren Arveladze, "Maç arada kaldı. Kontrolsüz bir müsabaka değildi. Kaleye iki takım da çok fazla gidemedi. Biz denedik ama çerçeveyi bulamadık. İlk kaleyi tutan şut gol oldu. Maalesef bu da bizim kaleye oldu. Futbolda bunlar var. Sezonun başındayız. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Herkese zaman gerekiyor." diye konuştu.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN BİZE YARDIM ETMESİ GEREKİYOR

Transferin kolay olmadığını dile getiren lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, "Sonradan oyuna giren Cem ve Atakan iyi oynadı. Transfer kolay değil. Hem para gerekiyor hem de beğendiğiniz bir oyuncu bulmak lazım. Son 10 günde kontenjan, 12+2'nin 14+2 olacağı konuşuluyor. Önce onu çözmek lazım. Bilmediğimiz için arada kalıyoruz. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun bize yardım etmesi gerekiyor. Net bir cevap aldıktan sonra hareket ederiz." ifadelerini kullandı.

