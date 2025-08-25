Kayserispor teknik direktörü Markus Gisdol: Galatasaray’ın seviyesinde değiliz

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Galatasaray’a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor’un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Gisdol, 4-0’lık skorun kulağa ağır geldiğini ancak bugün Galatasaray’ın iyi taraf olduğunu söyledi.

Üst seviyede takımlara karşı maçın her anında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Gisdol, şu ifadeleri kullandı:

“İlk golü yemeden evvel önemli bir gol fırsatı yakalamıştık. Galatasaray gibi üst seviye takımlar iyi konsantre olunmadığında tek bir şansta bile golü bulabiliyor.”

Maçın ikinci yarısına da erken gol yiyerek başladıklarını söyleyen Gisdol, buna rağmen oyunu çevirmek için fırsatlar yakaladıklarını dile getirdi.

“İkinci yarı geri dönmeye çalıştık, mücadele ettik ama bir kere daha yüksek seviye bir takıma karşı konsantrasyon eksikliği yaşayınca ikinci yarının başlamasından 1 dakika sonra golü yedik. Sonrasında 2-1’i yakalamak için fırsatlarımız oldu. Ne yazık ki golü bulamadık. Şunu kabul etmemiz lazım biz Galatasaray’ın seviyesinde değiliz. Tabii ki bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Takımı geliştirmek adına da daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyorum.”