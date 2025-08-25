Kayserispor teknik direktörü Markus Gisdol: Galatasaray’ın seviyesinde değiliz

Kayserispor’un teknik direktörü Markus Gisdol, Galatasaray’a 4-0 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamalarda bulundu

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kayserispor teknik direktörü Markus Gisdol: Galatasaray’ın seviyesinde değiliz
Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Galatasaray’a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor’un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Gisdol, 4-0’lık skorun kulağa ağır geldiğini ancak bugün Galatasaray’ın iyi taraf olduğunu söyledi.

Üst seviyede takımlara karşı maçın her anında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Gisdol, şu ifadeleri kullandı:

“İlk golü yemeden evvel önemli bir gol fırsatı yakalamıştık. Galatasaray gibi üst seviye takımlar iyi konsantre olunmadığında tek bir şansta bile golü bulabiliyor.”

Maçın ikinci yarısına da erken gol yiyerek başladıklarını söyleyen Gisdol, buna rağmen oyunu çevirmek için fırsatlar yakaladıklarını dile getirdi.

“İkinci yarı geri dönmeye çalıştık, mücadele ettik ama bir kere daha yüksek seviye bir takıma karşı konsantrasyon eksikliği yaşayınca ikinci yarının başlamasından 1 dakika sonra golü yedik. Sonrasında 2-1’i yakalamak için fırsatlarımız oldu. Ne yazık ki golü bulamadık. Şunu kabul etmemiz lazım biz Galatasaray’ın seviyesinde değiliz. Tabii ki bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Takımı geliştirmek adına da daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyorum.”

Aydın'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü, 1 yaralıAydın'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü, 1 yaralıYurt
Marmara Adası’nda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyorMarmara Adası’nda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyorYurt
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Kafa karışıklığı varOkan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Kafa karışıklığı varSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray Kayserispor
Günün Manşetleri
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Çok Okunanlar
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz
Marmara Adası’nda arazi yangını Marmara Adası’nda arazi yangını
Aydın’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aydın’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Gisdol’dan Galatasaray maçı yorumu Gisdol’dan Galatasaray maçı yorumu
1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor! 1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor!