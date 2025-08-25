Aydın'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Hallaçlar Mahallesi Kavşağı’nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çine istikametine seyir halinde olan Melek Özdağlar (39) yönetimindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Bahçedeki zeytin ağacına çarparak duran araçta sürücü Melek Özdağlar, yolcu Sibel Beyhan Toprak (41) ve S.I. (10) sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özdağlar ve Toprak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan 10 yaşındaki S.I. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.