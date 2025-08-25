Trabzon–Cidde seferindeki uçak motor arızası sonrası acil iniş yaptı

Trabzon–Cidde seferini yapan uçak motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas Havayolu’na ait Trabzon–Cidde seferini yapan uçağın kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşadığını duyurdu.

SORUNSUZ İNİŞ YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon–Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır.”



Açıklamada ayrıca uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.