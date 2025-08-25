Trabzon–Cidde seferindeki uçak motor arızası sonrası acil iniş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas Havayolu’na ait Trabzon–Cidde seferini yapan uçağın kalkıştan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle acil durum bildirdiğini, 11 numaralı piste sorunsuz şekilde iniş yaptığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trabzon–Cidde seferindeki uçak motor arızası sonrası acil iniş yaptı
Yayınlanma: Güncellenme:

Trabzon–Cidde seferini yapan uçak motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas Havayolu’na ait Trabzon–Cidde seferini yapan uçağın kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşadığını duyurdu.

SORUNSUZ İNİŞ YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon–Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır.”

Açıklamada ayrıca uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Futbol tarihinin en büyük galibiyetleri: Kendi kalesine 149 gol atan takımFutbol tarihinin en büyük galibiyetleri: Kendi kalesine 149 gol atan takımSpor
Kilis’te kaybolan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh metruk binadaki kuyuda ölü bulunduKilis’te kaybolan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh metruk binadaki kuyuda ölü bulunduYurt
Belediye Başkanı istifa etti: Yüzde 89 oyla seçilmiştiBelediye Başkanı istifa etti: Yüzde 89 oyla seçilmiştiDünya
acil iniş uçak acil iniş Ulaştırma Bakanlığı
Günün Manşetleri
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Çok Okunanlar
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz
Marmara Adası’nda arazi yangını Marmara Adası’nda arazi yangını
Aydın’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aydın’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Gisdol’dan Galatasaray maçı yorumu Gisdol’dan Galatasaray maçı yorumu
1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor! 1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor!