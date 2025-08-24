Kilis’te kaybolan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh metruk binadaki kuyuda ölü bulundu
Kilis’te dün akşamdan beri kayıp olan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh, evine yakın metruk bir binanın kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh için arama çalışması başlatılmıştı. Küçük kız, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu. Olayla ilgili güvenlik güçleri ve savcılık inceleme başlatırken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı