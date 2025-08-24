Kilis’te kaybolan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh metruk binadaki kuyuda ölü bulundu

Kilis’te dün akşamdan beri kayıp olan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh, evine yakın metruk bir binanın kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh için arama çalışması başlatılmıştı. Küçük kız, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu. Olayla ilgili güvenlik güçleri ve savcılık inceleme başlatırken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Kilis’te kaybolan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh metruk binadaki kuyuda ölü bulundu - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kilis kayıp çocuk
