Kilis’te kaybolan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh metruk binadaki kuyuda ölü bulundu

Dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh için arama çalışması başlatılmıştı. Küçük kız, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu. Olayla ilgili güvenlik güçleri ve savcılık inceleme başlatırken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.