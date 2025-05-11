Liverpool- Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool- Arsenal maçı CANLI İZLE
Dünya futbolunun gözleri, İngiltere Premier Lig'deki heyecan dolu mücadeleye çevrilmiş durumda. Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool ile 2. sıradaki Arsenal, büyük bir karşılaşmada birbirlerine rakip olacak.
Liverpool, şampiyonluk kutlamalarının ardından, sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi verdiği Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere, ligin ilk yarısındaki karşılaşma Emirates Stadyumu'nda 2-2 berabere sona ermişti. Şimdi ise Premier Lig’in 36. haftasında, bu iki devin mücadelesi büyük bir heyecan yaratacak.
Liverpool-Arsenal maçı ne zaman?
Liverpool-Arsenal maçı, 11 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
Liverpool-Arsenal maçı hangi kanalda?
Anfield’da oynanacak bu dev karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Liverpool'un muhtemel 11'i:
Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz
Arsenal'ın muhtemel 11'i:
Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merino, Martinelli