Liverpool- Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool- Arsenal maçı CANLI İZLE

Liverpool, şampiyonluk kutlamalarının ardından, sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi verdiği Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere, ligin ilk yarısındaki karşılaşma Emirates Stadyumu'nda 2-2 berabere sona ermişti. Şimdi ise Premier Lig’in 36. haftasında, bu iki devin mücadelesi büyük bir heyecan yaratacak.

Liverpool-Arsenal maçı ne zaman?

Liverpool-Arsenal maçı, 11 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

Liverpool-Arsenal maçı hangi kanalda?

Anfield’da oynanacak bu dev karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Liverpool'un muhtemel 11'i:

Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

Arsenal'ın muhtemel 11'i:

Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merino, Martinelli