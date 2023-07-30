Liverpool'un ortasahasına savaşçı takviye!

Bu sezon orta sahasında uzun yıllardır görev alan 5 oyuncusu Fabinho'yu kaybeden Liverpool'da yeni hedef Southampton'un 19 yaşındaki ön liberosu Romeo Lavia oldu.

Liverpool'un ortasahasına savaşçı takviye!
Romeo Lavia
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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Jordan Henderson, James Milner, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain ve Fabinho gibi uzun süredir takımla beraber olan 5 orta sahanın ayrılışıyla Liverpool orta saha rotasyonu ciddi seviyede zayıfladı.

                                                      JURGEN KLOOP YÖNETİME BİLDİRDİ

Alex Mac Allister ve Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna katan Premier Lig devinde menajer Jurgen Kloop, net bir ön liberoya ihtiyacı olduğunu yönetime bildirdi.

Liverpool'un ortasahasına savaşçı takviye! - Resim : 1

                                                             HEDEF ROMEO LAVİA

Liverpool'un gözdesi ise Southampton'un genç oyuncusu Romeo Lavia... Kırmızılar, Lavia için 35 milyon Sterlinlik bir teklif yapmış ancak bu teklif reddedilmişti. 

Liverpool, 19 yaşındaki Belçiklaı yıldız için ikinci bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Southampton'un isteğinin ise 50 milyon Sterlin olduğu iddia edildi. 

                                                            ROMEO LAVİA KİMDİR?

Romeo Lavia 6 Ocak 2004 tarihinde Brussels şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Romeo Lavia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Project Group Ltd yapmaktadır. Romeo Lavia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

FC Southampton futbol takımında oynamaktadır. FC Southampton takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Romeo Lavia'nin FC Southampton ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

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# liverpool # Jurgen Klopp
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