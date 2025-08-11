MAÇ BAŞLADI! Canlı anlatım: Trabzonspor - Kocaelispor maçı canlı izle! Süper Lig 2025/2026 sezonu 1. hafta!
Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta Kocaelispor’u ağırlıyor. Saat 21.30’da başlayacak mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk haftası, Trabzonspor ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşma ile tamamlanıyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, ligin yeni ekiplerinden Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor’u Papara Park’ta konuk edecek.
Sezona galibiyetle başlamak isteyen Trabzonspor, taraftarı önünde mutlak üç puanı hedefliyor. Süper Lig’e yıllar sonra dönen Kocaelispor ise güçlü rakibinden puan ya da puanlar almak için sahada olacak.
Karşılaşma bugün saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Folcarelli, Zubkov, Cham, Nwakaeme (Visca), Onuachu.
Kocaelispor: A. Jovanovic, A. Appindangoye, M. Wieteska, M. Haidara, A. Dijksteel, Show, J. Nonge, Samet Yalçın, D. Agyei, R. Mendes, B. Petkovic.
İLK YARI GOLSÜZ
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
19. dakikada Savic’in uzun pasında ceza sahasına giren Olaigbe’nin sol çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.
27.dakikada Olaigbe’nin sol taraftan ortasında Onuachu’nun kafa vuruşu üstten auta gitti.
31.dakikada sağdan ceza sahasına giren Nonge Boende’nin yerden pasında Petkovic’in vuruşu kaleci Uğurcan’dan döndü, savunma topu uzaklaştırdı.
38.dakikada Olaigbe’nin ortasında Onuachu’nun kafa vuruşu yine üstten auta çıktı.
KADROLAR
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Mendy, Visca, Muhammet Cham, Ozan Tufan, Sikan, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Arif Boşluk, Augusto
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Wieteska (Djiksteel dk. 21), Appindangoye, Haidara, Samet Yalçın, Cafumana, Nonge Boende, Mendes, Oğulcan Çağlayan, Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Daniel Agyei, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat, Tarkan
Serbest, Furkan Gedik, Onur Öztanga, Mesut Can Tunalı
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı Kart: Nwakaeme (Trabzonspor)
BORDO-MAVİLİLER, KARŞILAŞMAYI 1-0 KAZANARAK LİGE GALİBİYETLE BAŞLADI
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Bordo-mavililer, karşılaşmayı 1-0 kazanarak lige galibiyetle başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın sol kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Onuachu’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Trabzonspor 1-0 öne geçti.