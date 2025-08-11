MAÇ BAŞLADI! Canlı anlatım: Trabzonspor - Kocaelispor maçı canlı izle! Süper Lig 2025/2026 sezonu 1. hafta!

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk haftası, Trabzonspor ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşma ile tamamlanıyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, ligin yeni ekiplerinden Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor’u Papara Park’ta konuk edecek.

Sezona galibiyetle başlamak isteyen Trabzonspor, taraftarı önünde mutlak üç puanı hedefliyor. Süper Lig’e yıllar sonra dönen Kocaelispor ise güçlü rakibinden puan ya da puanlar almak için sahada olacak.

Karşılaşma bugün saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Folcarelli, Zubkov, Cham, Nwakaeme (Visca), Onuachu.



Kocaelispor: A. Jovanovic, A. Appindangoye, M. Wieteska, M. Haidara, A. Dijksteel, Show, J. Nonge, Samet Yalçın, D. Agyei, R. Mendes, B. Petkovic.

İLK YARI GOLSÜZ

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

19. dakikada Savic’in uzun pasında ceza sahasına giren Olaigbe’nin sol çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.



27.dakikada Olaigbe’nin sol taraftan ortasında Onuachu’nun kafa vuruşu üstten auta gitti.



31.dakikada sağdan ceza sahasına giren Nonge Boende’nin yerden pasında Petkovic’in vuruşu kaleci Uğurcan’dan döndü, savunma topu uzaklaştırdı.



38.dakikada Olaigbe’nin ortasında Onuachu’nun kafa vuruşu yine üstten auta çıktı.

KADROLAR

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu



Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Mendy, Visca, Muhammet Cham, Ozan Tufan, Sikan, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Arif Boşluk, Augusto



Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Wieteska (Djiksteel dk. 21), Appindangoye, Haidara, Samet Yalçın, Cafumana, Nonge Boende, Mendes, Oğulcan Çağlayan, Petkovic



Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Daniel Agyei, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat, Tarkan



Serbest, Furkan Gedik, Onur Öztanga, Mesut Can Tunalı



Teknik Direktör: Selçuk İnan



Sarı Kart: Nwakaeme (Trabzonspor)

BORDO-MAVİLİLER, KARŞILAŞMAYI 1-0 KAZANARAK LİGE GALİBİYETLE BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Bordo-mavililer, karşılaşmayı 1-0 kazanarak lige galibiyetle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın sol kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Onuachu’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Trabzonspor 1-0 öne geçti.