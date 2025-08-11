Dalgalar tehlike saçıyor: O şehirde 4 gün boyunca denize girilemeyecek!

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 12-15 Ağustos tarihleri arasında plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kırklareli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 12-15 Ağustos tarihleri arasında ilçedeki tüm plajlarda denize girmeye izin verilmeyeceği duyuruldu. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu tarihlerde plajlarda denetimlerde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

kırklareli Deniz
