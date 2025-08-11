Dalgalar tehlike saçıyor: O şehirde 4 gün boyunca denize girilemeyecek!
Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 12-15 Ağustos tarihleri arasında plajlarda denize girmek yasaklandı.
Kırklareli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler yasaklandı.
Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 12-15 Ağustos tarihleri arasında ilçedeki tüm plajlarda denize girmeye izin verilmeyeceği duyuruldu. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu tarihlerde plajlarda denetimlerde bulunacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı