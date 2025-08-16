🔴 MAÇ BAŞLADI! Göztepe – Fenerbahçe maçı canli izle! Göztepe – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe bu akşam İzmir’de karşı karşıya geliyor. İşte maçın tüm ayrıntıları ve ilk 11’ler...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
🔴 MAÇ BAŞLADI! Göztepe – Fenerbahçe maçı canli izle! Göztepe – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe, Fenerbahçe’yi Gürsel Aksel Stadı’nda konuk ediyor. Maç 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

İşte iki takımın açıklanan ilk 11’leri:

Göztepe ilk 11:
Lis, Arda Okan, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson

Fenerbahçe ilk 11:
İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Archie Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Fenerbahçe, sezona üç puanla başlamak isterken; Jose Mourinho Benfica maçı öncesi kadroda rotasyona gitti. İki ekip de sahada galibiyet hedefliyor.

CANLI YAYIN

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Yasin Kol düdük çalacak; yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.

İnsan saçından diş macunu olur mu? Bilim insanları insan saçından diş macunu ürettiİnsan saçından diş macunu olur mu? Bilim insanları insan saçından diş macunu ürettiBilim ve Teknoloji
Fındık bahçesine yuvarlanan kamyonet can aldı! 4 kişi hayatını kaybettiFındık bahçesine yuvarlanan kamyonet can aldı! 4 kişi hayatını kaybettiYurt
AÖF sınavı öncesi büyük mağduriyet! Onlarca öğrenci sınava giremediAÖF sınavı öncesi büyük mağduriyet! Onlarca öğrenci sınava giremediYurt
göztepe maçı izle Fenerbahçe maçı canlı maç izle
Günün Manşetleri
''Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."
Açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi
Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesi!
CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’ndan
4 marka taklit-tağşiş listesine girdi
Pazar günü plan yapanlar dikkat
Hız sınırları ve işaretler yeniden düzenlenecek
Gençler örgütün tuzağına böyle çekildi!
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı
Çok Okunanlar
Pazar günü plan yapanlar dikkat Pazar günü plan yapanlar dikkat
Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆 Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Zirvede şaşırtan şehir 🏆
Meteoroloji 17 Ağustos için uyardı: Bu 33 şehirde sıcaklıklar tırmanıyor! Meteoroloji 17 Ağustos için uyardı: Bu 33 şehirde sıcaklıklar tırmanıyor!
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor
Uzmandan İstanbul depremi için uyarı! Uzmandan İstanbul depremi için uyarı!