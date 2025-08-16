🔴 MAÇ BAŞLADI! Göztepe – Fenerbahçe maçı canli izle! Göztepe – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe bu akşam İzmir’de karşı karşıya geliyor. İşte maçın tüm ayrıntıları ve ilk 11’ler...
Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe, Fenerbahçe’yi Gürsel Aksel Stadı’nda konuk ediyor. Maç 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.
İşte iki takımın açıklanan ilk 11’leri:
Göztepe ilk 11:
Lis, Arda Okan, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson
Fenerbahçe ilk 11:
İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Archie Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
Fenerbahçe, sezona üç puanla başlamak isterken; Jose Mourinho Benfica maçı öncesi kadroda rotasyona gitti. İki ekip de sahada galibiyet hedefliyor.
CANLI YAYIN
Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Yasin Kol düdük çalacak; yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.