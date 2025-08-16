🔴 MAÇ BAŞLADI! Göztepe – Fenerbahçe maçı canli izle! Göztepe – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe, Fenerbahçe’yi Gürsel Aksel Stadı’nda konuk ediyor. Maç 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.



İşte iki takımın açıklanan ilk 11’leri:

Göztepe ilk 11:

Lis, Arda Okan, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson

Fenerbahçe ilk 11:

İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Archie Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Fenerbahçe, sezona üç puanla başlamak isterken; Jose Mourinho Benfica maçı öncesi kadroda rotasyona gitti. İki ekip de sahada galibiyet hedefliyor.

CANLI YAYIN

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Yasin Kol düdük çalacak; yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.