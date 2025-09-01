MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Alanyaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, kendi evinde Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini ilk yarı uzatma dakikasında penaltıdan İbrahim Kaya ve ikinci yarıda Güven Yalçın kaydetti.

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk deplasman maçında Beşiktaş mağlup olurken, Alanyaspor ligdeki ilk galibiyetine ulaştı ve puanını 4’e çıkardı. Beşiktaş ise 3 puanda kaldı.

Maçın önemli anları arasında, 45+5. dakikada kazanılan penaltıyı İbrahim Kaya’nın ağlara göndermesi, 67. dakikada El Bilal Toure’den kaçırılan zor fırsat ve 76. dakikada Güven Yalçın’ın golü yer aldı

SKOR

45+5': İbrahim Kaya (penaltı) – Alanyaspor 1-0

76': Güven Yalçın – Alanyaspor 2-0