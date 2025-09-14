MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Amedspor - Pendikspor maçı nasıl izlenir? Amedspor - Pendikspor maçı izle
Trendyol 1. Lig’de Amedspor, Diyarbakır Stadyumu’nda konuk ettiği Pendikspor’u 2-1 mağlup etti. İlk gol Pendikspor savunmasından geldi, ardından Diagne’nin penaltı golüyle Amedspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Amedspor ile Pendikspor arasında oynanan karşılaşma 2-1 Amedspor’un galibiyetiyle sonuçlandı.
Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada Pendikspor defansının hatası sonrası Bekir Karadeniz’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak kısa süre sonra, 28. dakikada Jonson Clarke-Harris Pendikspor’a eşitliği getirdi.
Maç dengeli geçerken galibiyeti getiren gol, son dakikalara saklandı: 90. dakikada kazanılan penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirdi ve Amedspor’a üç puanı getirdi.
Bu sonuçla Amedspor puanını 10’a yükseltirken, Pendikspor haftayı 8 puanla kapattı.