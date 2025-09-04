MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Bursaspor–Söğütspor CANLI İZLE: Bursaspor–Söğütspor maçı nereden izlenir?

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu’nda Bilecik Söğütspor’u ağırladı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar 7-0 gibi tarihi bir skorla kazandı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Tayfun Aydoğan’ın golüyle öne geçen Bursaspor, ikinci yarıda farka koştu.



51. dakikada Furkan Emre Ünver farkı ikiye çıkarırken, 56. dakikada Emrehan Gedikli skoru 3-0 yaptı. Kısa süre sonra Hamza Gür’ün golüyle durum 4-0’a geldi.

70. dakikada Sertaç Çam takımının beşinci golünü kaydetti. 81. dakikada Mümin Mutlu’nun ters vuruşu Söğütspor ağlarına gitti ve fark altıya çıktı. Maçın son bölümünde Hakkı Türker’in golü skoru belirledi.



Penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Hakkı Türker, Bursaspor’un 7-0’lık galibiyetini ilan etti.



Bu sonuçla Bursaspor, Türkiye Kupası’nda tur atlayan taraf oldu.