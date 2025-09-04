Montella’dan o iddialara yanıt: “Bu iddialar bizi gülümsetiyor, ayrıca motive ediyor, daha çok hırslandırıyor”

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, “10 kişi kalana kadar maçtaydık, kontrol ettiğimiz bir maçtı. Şanssız bir pozisyonda 10 kişi kaldık. Barış’la ilgili suçlamamız yok, futbolda böyle şeyler var. Şu ana kadar her zaman performansını ortaya koyan bir futbolcu. Rakibimizin oyun planında hazırlığımız dışında bir şey olmadı.” ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası ile bu karşılaşma arasındaki farkı değerlendirirken, “İki farklı maçtı. Bugün 10 kişi kaldıktan sonra zorlandık. Rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor, gelişime açık bir takım. Bu tarz turnuvalarda ilk maçlar en zor maçlardır, böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz.” dedi.

“BU İDDİALAR BİZİ GÜLÜMSETİYOR, MOTİVE EDİYOR”

Montella, milli takım oyuncuları arasında sorun olduğu iddialarıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik ediyorum. Bu iddialar bizi gülümsetiyor, ayrıca motive ediyor, daha çok hırslandırıyor. Birbirimizi seven bir grubumuz var, aile ortamımız var. Değişik polemikler oluyor, hatta eski video yayınladılar. Bunlar bizi çalışmak için daha çok hırslandırıyor.”

İspanya maçı hakkında da konuşan Montella, “Rakiplerimizi tek tek ele alıyoruz. Elimizde rakibi zor durumda bırakacak silahlarımız var. Futbolcularımızın durumuna bakıp kadro tercihimizi ona göre yapacağız.” ifadelerini kullandı.