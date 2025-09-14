MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Gaziantep FK - Kocaelispor maçı nasıl izlenir? Gaziantep FK - Kocaelispor maçı izle

Gaziantep FK ile Kocaelispor arasında gerçekleşen Süper Lig müsabakası 2-0 Gaziantep galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip baskısını artırdı ve 75. dakikada Kacper Kozlowski’nin ara pasını değerlendiren oyuncu, ceza sahası dışından yerden şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Dört dakika sonra Yusuf Kabadayı, savunmanın hatasını affetmeyip topu kaparak yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Kocaelispor için maçın kaderini emanet eden an ise 90+2. dakikada yaşandı; Can Keleş kırmızı kart görerek takımını maçın son bölümlerinde eksik bıraktı.

Gaziantep FK bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 3’e çıkarırken puanını 9’a yükseltti. Kocaelispor ise henüz galibiyet alamadan puan durumu açısından sıkıntılı konumda kaldı.