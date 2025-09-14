MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Gaziantep FK - Kocaelispor maçı nasıl izlenir? Gaziantep FK - Kocaelispor maçı izle

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK, iç sahada Kocaelispor’u 75. dakikada Kozlowski ve 79. dakikada Yusuf Kabadayı’nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Kocaelispor 90+2’de Can Keleş’in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Gaziantep FK - Kocaelispor maçı nasıl izlenir? Gaziantep FK - Kocaelispor maçı izle
Yayınlanma:

Gaziantep FK ile Kocaelispor arasında gerçekleşen Süper Lig müsabakası 2-0 Gaziantep galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip baskısını artırdı ve 75. dakikada Kacper Kozlowski’nin ara pasını değerlendiren oyuncu, ceza sahası dışından yerden şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Dört dakika sonra Yusuf Kabadayı, savunmanın hatasını affetmeyip topu kaparak yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Kocaelispor için maçın kaderini emanet eden an ise 90+2. dakikada yaşandı; Can Keleş kırmızı kart görerek takımını maçın son bölümlerinde eksik bıraktı.

Gaziantep FK bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 3’e çıkarırken puanını 9’a yükseltti. Kocaelispor ise henüz galibiyet alamadan puan durumu açısından sıkıntılı konumda kaldı.

Camide tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Müezzin tüfekle bir kişiyi yaraladıCamide tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Müezzin tüfekle bir kişiyi yaraladıYurt
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonasında dünya ikincisi oldu!Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonasında dünya ikincisi oldu!Spor
Sıcak havalara aldanmayın! Prof. Orhan Şen o bölgelerde kar yağışı bekliyorSıcak havalara aldanmayın! Prof. Orhan Şen o bölgelerde kar yağışı bekliyorHava Durumu
Günün Manşetleri
Esenyurt ilçe kongresinde partililer birbirine girdi!
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Çok Okunanlar
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak!
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor? Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri