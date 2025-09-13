MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Karagümrük – Kasımpaşa maçı nereden izlenir? Karagümrük – Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta hakem Oğuzhan Aksu düdük çaldı.

Mücadele orta alan oyunuyla başlarken 31. dakikada Karagümrük oyuncusu Muhammed Kadıoğlu’nun kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa 1-0 öne geçti. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Kasımpaşa’dan Habib Gueye 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Buna rağmen skor değişmedi ve maç 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Kasımpaşa ligdeki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise puansız kapattığı haftada 3 puanda kaldı.