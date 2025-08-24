Maç özetini izleyin! Kayserispor – Galatasaray maçı nereden izlenir? Kayserispor – Galatasaray maçı CANLI İZLE

Süper Lig’de haftanın kritik maçlarından biri Kayseri’de oynanacak.

3. hafta programında Kayserispor, kendi sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 1 (4K) ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

MÜCADELE RHG ENERTÜRK ENERJİ STADYUMU’NDA

Kayseri Kadir Has yerleşkesinde bulunan RHG Enertürk Enerji Stadyumu, önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Tribünlerde her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgisi bekleniyor.

HAKEM ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakada görev alacak hakemleri açıkladı. Kayserispor – Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Kısal üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Fatih Tokail sahada olacak.