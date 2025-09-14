MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Kayserispor – Göztepe maçı nereden izlenir? Kayserispor – Göztepe maçı canlı izle
RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki maç 1-1 bitti. Kayserispor 60’ta Miguel Cardoso ile öne geçti; Göztepe 85’te Efkan Bekiroğlu’nun frikik golüyle eşitledi.
Trendyol Süper Lig 5. haftada Kayseri’de puanlar paylaşıldı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada ev sahibi ekip 60. dakikada Miguel Cardoso’nun golüyle öne geçti. Konuk Göztepe, 85. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun frikikten attığı golle skoru 1-1’e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı
Kayseri’de oynanan mücadele saat 17.00’de başladı. Karşılaşmanın yayını beIN Sports 2 ekranlarında.