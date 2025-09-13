Maç özetini izleyin! Samsunspor – Antalyaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor – Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Emre Belözoğlu’nun öğrencileri 2-1’lik skorla galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Dzhikiya kaydetti. Samsunspor’un tek sayısı ise 51. dakikada Holse’den geldi.

Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor puanını 9’a çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Thomas Reis’in çalıştırdığı Samsunspor ise 7 puanda kalarak 7. sırada yer aldı.

Süper Lig’in 6. haftasında Samsunspor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Antalyaspor ise Kayserispor’u konuk edecek.

