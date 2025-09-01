MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Trabzonspor – Samsunspor maçı CANLI İZLE
Süper Lig 4. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Paul Onuachu 16’da, Samsunspor’dan Mouandilmadji tüm dengeyi 88. dakikada sağladı. Detaylı maç özeti ve goller için izleyin!
Trendyol Süper Lig’in 4. hafta maçında Trabzonspor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı şiğerle beraber sahadan ayrıldılar.
Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu’nun kafa golüyle öne geçti.Sporx Ancak maçın son anlarında, 88. dakikada Marius Mouandilmadji dengeyi sağladı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki ilk puan kaybını yaşarken puanını 10’a çıkardı. Samsunspor ise 7 puana ulaştı.