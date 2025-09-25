MAÇIN ÖZETİNİ İZLEYİN! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nereden izlenir?

UEFA Avrupa Ligi grup etabı açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’in konuğu oldu. Maksimir Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanmayı başardı. Fotomaç+1

Maçın gidişatını belirleyen goller;

21’ ve 50. dakikalarda Dion Drena Beljo’dan gelen gollerle Dinamo Zagreb öne geçti.



25. dakikada Fenerbahçe’nin tek golü Sebastian Szymanski ile geldi ve skora eşitlik getirdi.



Maçın son dakikalarında, 90+5’te Monsef Bakrar farkı 2’ye çıkaran golü attı.



Bu skorla Fenerbahçe Avrupa’da ilk sınavından puansız çıkarken, Dinamo Zagreb gruba galibiyetle başlamış oldu.