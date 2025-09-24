Van’da akşam saatlerinde korkunç kavga: Anne ve iki oğlu hayatını kaybetti

Van’ın Gürpınar ilçesinde çıkan kavgada anne B.Ö. ile oğulları S.Ö. ve O.Ö. yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Van’ın Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan kavga, faciaya dönüştü.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan kavga sırasında anne B.Ö. (70) ile çocukları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen anne ve iki oğlu kurtarılamadı.

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, soruşturmayı başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

