Manchester City - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Manchester City - Wolverhampton maçı canlı izle

Karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak ve Türkiye’de beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.

City, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Pep Guardiola’nın öğrencilerinde gözler yine Erling Haaland, Kevin De Bruyne ve Phil Foden gibi yıldızlarda olacak. Wolverhampton ise Hwang Hee-chan ve Matheus Cunha ile güçlü rakibine karşı sürpriz arayacak.

İki takımın muhtemel 11’leri maç saatine doğru netleşecek. Ancak teknik direktörlerin kritik isimleri ilk 11’e dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.