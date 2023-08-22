Mason Greenwood'un Manchester United kararı!

Mason Greenwood tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanmıştı. Oyuncunun tüm sponsorluk anlaşmaları iptal edildi ve kulüpten uzaklaştırıldı. 2023 şubat ayında suçlamaların düşmesiyle birlikte oyuncu beraat etti



Kırmızı şeytanlar suçlamaların düşmesiyle birlikte Mason Greenwood hakkında bir iç soruşturma başlattı.

Manchester United, Greenwood hakkında yaptıkları iç müzakerenin bittiğini ve oyuncunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

MASON GREENWOOD AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Basında, sosyal medyada hakkımda gördüğünüz şeyler yüzünden beni yargılıyorsunuz ancak ben tüm suçlarımdan beraat ettim. Kariyerime Old Trafford dışında devam etmemin doğru olacağını düşündüğümüz için böyle bir karar aldık.