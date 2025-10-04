Milli haltercimiz Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu oldu

Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, 65 kiloda koparmada 140 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonluğunu elde etti.

Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda milli gururumuz Muhammed Furkan Özbek tarihi bir başarıya imza attı. Erkekler 65 kilo koparma müsabakasında podyuma çıkan Özbek, ilk hakkında kaldırdığı 140 kilo ile dünya şampiyonu oldu.

İstanbul doğumlu milli halterci, elde ettiği bu sonuçla Türkiye’ye bir altın madalya daha kazandırdı. Organizasyonda güçlü rakiplerini geride bırakan Özbek’in başarısı salonda büyük coşku yarattı.

Milli sporcu, şampiyonluğun ardından yaptığı kısa açıklamada, “Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak en büyük gururum” ifadelerini kullandı.

