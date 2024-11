Milli hentbolcu Aslı İskit Çalışkan, Avrupa Şampiyonası öncesi gururunu paylaştı

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk kez Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda boy gösterecek. Şampiyona, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan’da başlayacak. Organizasyon; Macaristan’ın Debrecen, İsviçre’nin Basel ve Avusturya’nın Viyana ile Innsbruck şehirlerinde gerçekleşecek ve 15 Aralık’ta sona erecek.

Kariyerini Romanya'nın SCM Universitatea Craiova takımında sürdüren ve Türk hentbolunu Avrupa’da yıllardır başarıyla temsil eden milli hentbolcu Aslı İskit Çalışkan, bu tarihi başarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini AA muhabiri ile paylaştı.

“FORMAYI GURURLA TAŞIYORUZ”

Türkiye'yi Avrupa hentbol sahnesinde temsil etmenin büyük bir onur olduğunu dile getiren İskit, "Milli takım olarak tarihimizde ilk defa böyle büyük bir organizasyona katılacağız. Hentbolumuzun geldiği son nokta. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek çok büyük bir başarı. Ben de bu takımın bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bu ekibin bir parçası olarak Macaristan'a gitmek mutluluk verici." şeklinde konuştu.

Avrupa’daki deneyimlerini genç hentbolculara aktarmaya özen gösterdiğini belirten İskit, "Antrenmanlarda gençlerle çalışıyoruz. Onlara hayallerin ulaşılabilir olduğunu gösteriyoruz. Bize de yol gösteren ablalarımız vardı, şimdi sıra bizde." dedi.

KAPIYI AÇTIK, DEVAMI GELMELİ

Avrupa Şampiyonası’na katılmanın Türk hentbolu adına büyük bir başarı olduğunu ifade eden Aslı İskit, bu sürecin yalnızca bir başlangıç olması gerektiğini söyledi: "Evet Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık ve bu başarının içerisinde olduk. Çok gururluyum ama bir başarıda en önemli şey sürdürülebilirlik. Büyük bir adım atıldı, o kapıyı araladık ama o kapıyı sonuna kadar açmak istiyoruz. Kesinlikle her zaman Avrupa Şampiyonası'nda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz 2026 yılında da Antalya'da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Kesinlikle başarının sürdürülebilir olması çok önemli.”

ANTALYA, TÜRK HENTBOLU İÇİN BİR FIRSAT

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Şampiyonası’na değinen milli sporcu, bu organizasyonun Türk hentbolu için dönüm noktası olacağını ifade etti. İskit, "2026 Avrupa Şampiyonası'na Antalya'nın ev sahipliğini duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü Antalya seyircisi hentbola çok alışkın." dedi.

“EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ”

Türk Milli Takımı'nın Macaristan’daki performansına dair düşüncelerini paylaşan Aslı İskit, sahada her zaman en iyisini yapmak istediklerini vurguladı: "Üstümüzde ay-yıldızı taşıdığımız her saniye, her hareketimizle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sahada da tabii ki en iyi hentbolu oynayacağız. İlk defa Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz ama neden olmasın? Norveçlilerin, İsveçlilerin yaptığını biz neden yapamayalım?"

SPORDA HER ŞEY MÜMKÜN

Sporda her an sürpriz sonuçların olabileceğini belirten İskit, Türk hentbolunun geleceği adına umutlu konuştu: "Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra, sporda ne olacağını tahmin edemezsiniz. En büyük takımlar bile sürpriz yenilgiler yaşayabiliyor. Ancak bu tür başarılar, bizden sonraki nesil sporcular için bir yol açıyor. Onlara rehberlik etmeyi ve ilham olmayı çok önemsiyorum."

OLİMPİYAT HAYALİ

Kariyerindeki hedeflerine de değinen Aslı İskit Çalışkan, olimpiyatlara katılmanın en büyük hayali olduğunu dile getirdi. İskit, "Kariyerimin herhalde en güzel şeyi olimpiyatlara katılmak olur. Her aldığımız kupa önemli. Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası... Hepsi önemli. Her zaman sahaya kazanmak ve madalya için çıkıyorum. Benim için kupa fark etmez."