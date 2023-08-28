MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca Eryaman Stadı'nda incelemelerde bulundu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, zemin çalışmaları süren Ankara Eryaman Stadı'nda incelemelerde bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca Eryaman Stadı'nda incelemelerde bulundu
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca
Editör: Süleyman Daban
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz 3 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi, stadımızdaki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Süper Lig’in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Başkent ekibi stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle ligin 2. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # MKE Ankaragücü
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