MKE Ankaragücü’nden maç sonu büyük sevinç

EY Sivasspor’u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü’nde futbolcular, sevinçlerini misafir tribününe giderek yaşadı.

MKE Ankaragücü’nden maç sonu büyük sevinç
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Başkent ekibi, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

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MKE ANKARAGÜCÜ’NDEN MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Futbolcular misafir tribününe giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı. MKE Ankaragücülü futbolcular daha sonra kendi taraftarları tarafından soyunma odasına uğurlandı.

MKE Ankaragücü’nden maç sonu büyük sevinç - Resim : 2

MKE Ankaragücü’nden maç sonu büyük sevinç - Resim : 3

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