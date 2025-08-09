PSG kaleci transferini açıkladı! Galatasaray da peşindeydi

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fransız ekibi, Lille forması giyen kaleci Lucas Chevalier’i renklerine bağladığını açıkladı.

DEV TRANSFERİN BEDELİ 40 MİLYON EURO

PSG, uzun süredir gündeminde yer alan Chevalier için Lille ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki kaleci, 40 milyon Euro bonservisle Paris ekibine katıldı ve 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

GALATASARAY’IN LİSTESİNDE YER ALMIŞTI

Fernando Muslera’nın ayrılığının ardından kaleci arayışına giren Galatasaray’ın da Chevalier ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak genç file bekçisi tercihini PSG’den yana kullandı.



Fransız kaleci, Lille’de 127 maçta görev yaptı. Bu maçların 44’ünde kalesini gole kapatırken toplam 127 gol yedi.

Chevalier’in transferi, Gianluigi Donnarumma’nın geleceği hakkındaki soru işaretlerini artırdı. İtalyan kalecinin PSG’den ayrılabileceği ve isminin Galatasaray ile anıldığı öne sürülüyor.