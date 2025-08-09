Samsunspor–Gençlerbirliği maçı özeti: Penaltı golü ve nefes kesen anlar

Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini Mouandilmadji ve Holse kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı Metehan’dan geldi.

Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor, ligin yeni ekibi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karadeniz temsilcisi, 38. dakikada penaltıdan Mouandilmadji’nin golüyle öne geçti ve devre arasına 1-0 üstün girdi. 67. dakikada Carlo Holse’nin sert şutu farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği, 88. dakikada Metehan ile skoru 2-1’e getirse de maç Samsunspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor, Süper Lig’e galibiyetle giriş yaptı. Kırmızı-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Kocaelispor’la karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Antalyaspor’u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar:
4. dakikada Dimata’nın ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Holse’nin şutu kalenin sağından auta gitti.

13. dakikada Drongelen’in kaptığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan Dimata’nın şutunu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.

14. dakikada Ntcham’ın ortasında altıpas üzerinde topa ayağını uzatan Mouandilmadji’nin şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.

15. dakikada gelişen Samsunspor atağında sol çaprazda Tomasson’un yerden ortasında Kyabou’nun ceza sahasında kayarak müdahalesinde top eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi.

16. dakikada penaltıda topun başına geçen Mouandilmadji, meşin yuvarlağı ve kaleci Gökhan’ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

17. dakikada Abdurrahim’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Goutas’ın kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

18. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan Holse’nin sert şutunda top kaleci Gökhan’ın sağından ağlarla buluştu: 2-0.

19. dakikada defansın arasına iyi sızan Muja’nın penaltı noktası üzerinden şutunda direğin sağından dışarı gitti.

20. dakikada Drongelen’in uzaklaştırdığı topu ceza sahası sol kenarında önünde bulan Metehan, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.

90+4. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası dışında Samed Onur’un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk 11’ler:
Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Ntcham, Celil, Holse, Emre, Dimata, Marius.

Gençlerbirliği: Gökhan, Abdurrahim, Zuzek, Goutas, Pedro, Metehan, Etebo, Kyabou, Fıratcan, Nalepa, Popa.

