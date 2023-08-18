RAMS Başakşehir, Nacer Chadli ile yollarını ayırdığını açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren RAMS Başakşehir'de bir yandan oyuncular transfer edilirken bir yandan da bazı oyuncular ile yollar ayrılıyor.Bir oyuncuyla daha yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 34 yaşındaki Belçikalı oyuncu Nacer Chadli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Belçikalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Geçen sene Westerlo'ya kiralanan Nacer Chadli, Belçika ekibinde 29 maçta 6 gol 2 asistlik performans göstermişti.